Yolları açan kadınların hikayeleri Selçuk'ta

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 88. yılı sebebiyle, Selçuk Belediyesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonunda Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin yapımını üstlendiği, TBMM'nin ilk kadın milletvekilleri belgeseli '18 Yolları Açan Kadınlar' isimli kısa filmin gösterimi gerçekleşti.

Siyasette kadın temsilinin önemini ve kadın mücadelesinin kökenlerini anlamak açısından önemli bir belge niteliğinde olan TBMM'nin ilk kadın milletvekilleri belgeseli '18 Yolları Açan Kadınlar' isimli kısa filmin gösteriminden önce bir konuşma yapan Kadın Adayları Destekleme Derneği Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, TBMM'ye ilk giren 18 kadın milletvekilini yolları açan kadınlar olarak nitelendirdiklerini belirterek, "Onlar Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni nesline mecliste var olmanın yollarını açtılar" dedi.

Kadınların siyasette var olmasının önemine değinen Karaoğlu, "Yerel yönetimlerde de kadının var olmasını çok önemsiyoruz. Çünkü yerel yönetim vatandaşlara, kentlilere en çok dokunan, onların ihtiyaçlarını en çok fark eden ve ona yönelik politikaların üretildiği alanlardır. Biz kadınlar, temsil edilirken kadınların da temsil edilmesinin önemli olduğunu söylüyoruz. Meclise giren kadınlar halkın olduğu kadar aynı zamanda kadınların da vekilidir. O yüzden biz diyoruz ki, meclise giren her kadın kadınların sorunların elçisidir, aynı zamanda onlara cevap verecektir" dedi.

Karaoğlu'nun konuşmasının ardından '18 Yolları Açan Kadınlar' belgeselinin gösterimi gerçekleşti. - İZMİR