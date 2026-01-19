Aracın çarptığı kurt telef oldu
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kurtun araca çarpması sonucu telef olduğu bildirildi. Olay, Çelik Rampası mevkisinde gerçekleşti ve kurt olay yerinde hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kurt, aracın çarpması sonucu telef oldu.
Olay, Gölbaşı ilçesi Çelik Rampası mevkisi yakınlarında meydana geldi. Yola aniden çıkan bir kurda araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kurt olay yerinde telef olurken araçta hasar meydana geldi.
Ölen kurt araç sürücüsü tarafından yol kenarına alındı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel