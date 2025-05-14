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Yolda Durdurulan Korodan Jandarmaya Müzikli Sürpriz

Yolda Durdurulan Korodan Jandarmaya Müzikli Sürpriz
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Eskişehir Polifonik Korosu, Osmaneli'nde jandarmanın kimlik kontrolü sırasında şarkılarına devam ederek renkli görüntüler oluşturdu. Jandarma ekipleri, koronun performansı eşliğinde kontrol yaparak sıradan bir durumu keyifli hale getirdi.

Yolda durdurulan korodan jandarmaya konser

Trafik çevirmesinde provaya devam eden koro renkli görüntüler oluşturdu

Eskişehir Polifonik Korosu'ndan Osmaneli jandarmasına müzikli sürpriz

ESKİŞEHİR - Eskişehir'den İstanbul'daki bir etkinliğe giden koronun Osmaneli'nde jandarmanın otobüste kimlik kontrolü yaptığı sırada provalarına ve şarkılarına ara vermemesi sonucunda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Eskişehir Polifonik Korosu, SANSEV etkinliği için geçtiğimiz günlerde Eskişehir'den İstanbul'a doğru yola çıktı. Yolculuk sırasında Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin kimlik kontrolü yaptığı noktada koronun bulunduğu otobüsü durdurdu. Araç içerisinde prova yapan koro üyeleri, kimlik kontrolü esnasında şarkılarına ara vermedi. Jandarma ekipleri, koronun seslendirdiği şarkılar eşliğinde çalışmalarını gerçekleştirdi. Sıradan bir yol kontrolünü keyifli bir hatıraya dönüştüren o anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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