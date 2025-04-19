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Yolcu İndirirken Duran Araca Motosiklet Çarptı: 1 Yaralı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde, yolcu indirme sırasında duran otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Yolcu indirdiği sırada duran otomobile motosiklet çarptı: 1 yaralı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde yolcu indirdiği sırada duran otomobile motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Burunucu Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkan D. yönetimindeki 52 AFT 779 plakalı cadde üzerindeki seyir halindeki motosiklet, yolcu indirdiği sırada yol kenarında bekleyen Engin A. yönetimindeki 52 TB 670 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Berkan D. yere savrularak yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT GÜNGÖR - Yerel
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