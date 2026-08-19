Kırıkkale’de Vatandaşın Türk Bayrağı Hassasiyeti
Kırıkkale-Çorum kara yolunda seyir halindeki bir vatandaş, yol kenarında Türk bayrağını fark etti. Aracını durdurarak bayrağa yaklaşan vatandaş, bayrağı yerden dikkatli bir şekilde alıp güvenli bir yere kaldırdı. Bu duyarlı davranış, çevredekilerin takdirini toplarken, vatandaşın bayrağa olan hassasiyeti cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok kullanıcı bu davranışı övgüyle karşıladı.
Kırıkkale'de şehirler arası kara yolunda yerdeki Türk bayrağını gören bir vatandaş, aracını durdurarak bayrağı bulunduğu yerden aldı.
Kırıkkale-Çorum kara yolunda Türk bayrağının bulunduğunu gören bir vatandaş, yerde Türk bayrağı bulunduğunu fark etti. Bayrağın yanına giden vatandaş, Türk bayrağını yerden aldı. Vatandaşın bayrak hassasiyeti dikkat çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı