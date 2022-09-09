Yol yenileme çalışmaları devam ediyor Erzincan'da yol yenileme çalışmaları devam ediyor.

Yol yenileme çalışmaları devam ediyor

ERZİNCAN - Erzincan'da yol yenileme çalışmaları devam ediyor.

Erzincan Belediyesi ekiplerince, asfalt sezonunun açıldığı tarih itibariyle şehir genelinde program dahiline alınan cadde ve sokaklarda sıcak asfalt çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler, ulaşımda konfor ve güvenliği ön planda tutmak için sıcak asfalt çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde yapılan tarama çalışmaları sonucu acil öncelikli olan yolların yanı sıra vatandaşlardan gelen taleplerde değerlendirmeye alınıyor. Tamamlanan yol yenileme çalışmaları ile birçok cadde ve sokak yeni görünüme kavuşuyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Kızılay Mahallesi 1008. sokakta asfalt serim çalışmalarını tamamladı. 700 metre uzunluğunda olan sokağa toplamda 1850 ton asfalt dökülerek vatandaşların kullanımına sunuldu.