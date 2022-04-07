YÖK'den 7 Aralık Üniversitesine ziyaret

YÖK Başkan Vekili Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu ve ÖK Yürütme Kurulu Üyesi Ömer Açıkgöz, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karacoşkun'la bir araya geldi

YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamında bir araya geldi. Görüşmeye Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık ile 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Ruhat Yaşar, Prof.Dr. Halil Aldemir ve Prof.Dr. Mehmet Ali Yıldırım katıldı. Görüşmede, 7 Aralık Üniversitesinde yapılan çalışmalar ve Üniversitenin gelecek hedefleri de istişare edildi.

YÖK Başkan Vekili Kapıcıoğlu, iftar sonrası Rektör Karacoşkun'la Üniversiteyi gezerek 15 Temmuz Meydanı'nda öğrencilerimizle bir süre sohbet etti.

Rektör Karacoşkun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kapıcıoğlu ve Açıkgöz'e teşekkür etti. - KİLİS