YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erzurum Teknik Üniversitesi Senatosu Toplantısına Katıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Senatosu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın başkanlığında toplandı. Erzurum ziyareti kapsamında ETÜ'yü ziyaret eden Özvar, senato toplantısına katılarak akademisyenlerle bir araya geldi.

Toplantıda ETÜ'nün akademik performansı, araştırma-geliştirme faaliyetleri, uluslararasılaşma çalışmaları ve öğrenci odaklı projeleri değerlendirildi. Üniversitenin stratejik hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmalar hakkında Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'tan bilgi alan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin yalnızca bilgi üreten ve eğitim veren kurumlar olmadığını, aynı zamanda bulundukları şehirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişiminde itici güç olduklarını vurguladı. Prof. Dr. Özvar, ETÜ'nün genç ve dinamik yapısıyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "ETÜ'nün bilimsel üretkenliği ve nitelikli insan kaynağıyla Türk yükseköğretimine değer kattığını görmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

ETÜ'nün yükseköğretimde kaliteyi önceleyen, sürdürülebilirliği esas alan ve öğrenci merkezli bir anlayışla yol aldığını vurgulayan Rektör Çakmak: "Üniversitemiz hem akademik hem de yapısal olarak kendini sürekli yeniliyor. Özellikle bilimsel üretkenliği artırmak adına hem öğretim üyelerimizi hem de araştırma altyapımızı daha etkin hale getirecek projeleri hayata geçiriyoruz. Son yıllarda yayın sayılarımızda ve uluslararası indekslerde taranan bilimsel çıktılarımızda önemli bir artış yaşandı. Araştırma merkezlerimizin aktifliği ve TÜBİTAK başta olmak üzere ulusal ve uluslararası fonlardan destek alan proje sayımız her geçen gün yükseliyor. Bu sürecin sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesinde, YÖK'ün yönlendirmeleri ve destekleri büyük önem taşıyor. YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar'ın yükseköğretim sistemimize kazandırdığı vizyon ve üniversitemize gösterdiği yakın ilgi bizler için son derece kıymetlidir. Kendilerine üniversitemize verdikleri destek ve katkılardan dolayı şahsım ve ETÜ ailesi adına teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantı YÖK Başkanı Özvar'ın "Uzmanlaşan Üniversiteler" programı kapsamında "Eklemeli İmalat" alanında uzmanlaşan üniversite olarak seçilen ETÜ'nün sertifikasını Rektör Çakmak'a takdim etmesi ile sona erdi.