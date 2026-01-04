Haberler

Kapalı köy yolunun açılmasıyla hasta hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Hamzalar köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan bir hasta için yol açma ekipleri seferber oldu. Sağlık ekipleri, yolun açılmasının ardından hastaya evinde ilk müdahale yaparak hastaneye sevk etti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Hamzalar köyündeki bir hasta için ekipler seferber oldu.

Kar temizleme çalışmalarının ardından köye ulaşan sağlık ekipleri, vatandaşları hastaneye sevk etti.

Gölbaşı ilçesine bağlı Hamzalar köyünde rahatsızlanan vatandaş durumu üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yardım çağrısında bulunuldu. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapalı olması üzerine, durum ilgili ekiplere bildirildi.

Gölbaşı Kaymakamlığı koordinesinde harekete geçen yol açma ekipleri, olumsuz hava şartlarına rağmen yoğun bir çalışma yürüterek kapalı yolu kısa sürede ulaşıma açtı. Yolun açılmasıyla birlikte köye giriş yapan sağlık ekipleri, rahatsızlanan vatandaşa evinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Hasta, daha sonra ambulanslarla güvenli bir şekilde Gölbaşı Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
