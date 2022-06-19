Yoğun bakımdan çıkan engelli çocuğa sünnet düğünü sürprizi

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doğuştan engelli 13 yaşındaki Vural Binat'a Engelli ve Engelli Aileleri Derneği'nin desteği ile sünnet düğünü yapıldı.

Doğuştan engelli olan 13 yaşındaki Vural Binat'a ailesi sünnet düğünü yapmak istedi ama yapamadı. 5 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Küçük Vural'a Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği destek verdi ve derneğe ait çadır kafede Vural Binat'a sünnet düğünü yapıldı. Düğünde duygularını ifade etmekte zorlanan Anne Nurten Binat, "Oğlum 13 yaşında. Doğuştan engelli doğdu. Günlerdir düğün yapmak istiyorduk yapamadık, ancak bugüne nasip oldu. İki gün önce biz hastaneden çıkıp geldik. Yoğun bakımda yattı beş gün. Düğününe bir gün kala hastaneden çıktık. Bir günde hazırlandık bu düğüne. Düğününe eriştim İnşallah sağlığına da kavuşur. Dernek Başkanı Hüseyin Uçar'a, geldikleri için herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.