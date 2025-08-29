YKS Sonuçları Sonrası Eskişehir'de Kiralık Ev ve Yurt Arayışı Artıyor

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Eskişehir'deki üniversiteleri kazanan öğrencilerin yurt ve ev arayışları hız kazandı. Emlak Danışmanları Birliği Başkanının açıklamalarına göre, yurtlarda yer bulamayan öğrenciler kiralık daire arayışına giriyor ve kira fiyatları da geçen seneye yaklaşmış durumda.

Emlak Danışmanları Birliği Eskişehir İl Başkanı Erkan Büyükarslan; Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) yerleştirme sonuçlarının açıklanması, Eskişehir'deki öğrencilerin barınma arayışını hareketlendirdiğini söyledi. Büyükarslan, şehre üniversite eğitimi için gelecek öğrencilerin öncelikle yurtlara yöneldiğini, buralarda yer bulamayanların ise arkadaşlarıyla birleşerek kiralık daire arayışına girdiğini belirterek taleplerin önümüzdeki haftalarda daha da artmasını beklediklerini söyledi.

"Gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor"

Büyükarslan, "YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor. Üniversitenin etrafındaki evlerde ve yurtlarda talep artışı hemen hissediliyor. Önümüzdeki hafta bu hareketliliğin daha da hızlanacağını tahmin ediyoruz." dedi.

"Öğrenciler önce yurtlara yöneliyor"

Öğrencilerin tercihlerine ilişkin konuşan Büyükarslan, "Öncelik yurtlara gidiyor. Yurtlarda yerleşemeyen arkadaşlar ise iki ya da üç kişi birleşerek daireler tutuyor." ifadelerini kullandı.

"Kiralar 10 bin liradan başlıyor"

Kira fiyatları hakkında da bilgi veren Büyükarslan, "Üniversite etrafında 1+1 daire minimum 10 bin liradan başlıyor. Geçen sene bu rakamlar 7-8 bin lira civarındaydı. Fiyatlar ortalama olarak geçen seneye yakın seyrediyor." diye konuştu.

"Bütçesi olan aileler ev almaya yöneliyor"

Konut satışlarına da değinen Büyükarslan, "Bütçesi olan aileler çocukları için ev alıyor. Öğrenci mezun olduktan sonra daireyi satıp gidiyorlar. Ayrıca kira geliri için 1+1 daire alan yatırımcılar da her zaman var." dedi. - ESKİŞEHİR

