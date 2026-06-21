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YKS sınav yeri dağılımı trafiği tıkadı

YKS sınav yeri dağılımı trafiği tıkadı
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YKS'nin birinci ve ikinci oturumunda Kayseri'de sınav yerlerine ulaşmak isteyen öğrenciler trafikte yoğunluk oluşturdu. Ana caddelerdeki sıkışıklık sınav bitiminde de devam etti.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda ( Yks ) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından organize edilen sınav yerlerinin dağılımları Kayseri'de trafiği tıkadı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri'de de binlerce öğrencinin girdiği YKS sınavının birinci ve ikinci oturumunda trafikte yoğunluk yaşandı. Sınava gireceği okullara ulaşmak için yola çıkan binlerce öğrenci, YÖK tarafından organize edilen sınav giriş yerlerine ulaşmakta güçlük çekti. Özellikle şehirdeki ana caddelerden olan Hulusi Akar Bulvarı, Kartal Kavşağı ve Erkilet Bulvarı gibi ana yollarda oluşan yoğunluk, sınav bitiminde de devam etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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