Elazığ'da YKS heyecanı sürüyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ) ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da YKS heyecanı sürüyor. Dün ilk oturumu tamamlayan adaylar, bugün ikinci oturum olan AYT için yeniden okulların yolunu tuttu. Adaylar, sabahın erken saatlerinde sınava gireceği okula geldi. Üzerleri aranan öğrenciler okullara alındı. Saatin 10.00'ı göstermesi ile kapılar kapandı. Öğrenciler içeride aileleri ise dışarıda ter döktü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı