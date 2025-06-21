YKS Heyecanı Başladı: Geç Kalan Aday Sınava Alınmadı

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT oturumu ile başladı. Esenyurt'taki Abdulkadir Aksu Anadolu Lisesi'nde kapıların kapanmasıyla bir dakika geç kalan bir aday, sınava alınmadı.

İki gün sürecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı TYT oturumu ile başladı. Esenyurt'taki Abdulkadir Aksu Anadolu Lisesi'nin kapılarının kapanmasıyla bir dakika geç kalan aday, sınava alınmadı.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu olan TYT ile başladı. Sınava girecekleri okula geç kalmamak için bazı adaylar erken saatlerde yerlerini aldı. Zamanında gelen adaylar içeri girerek ter dökerken, aileleri de sınavların yapılacağı okulların çevresinde evlatları için dua ederek bekledi. Esenyurt'ta bulunan Abdulkadir Aksu Anadolu Lisesi'nin kapıların kapanmasıyla bir dakika geç kalan bir aday, sınava alınmadı. İçeri alınmayan aday çok fazla ısrar etmeden okuldan hızla uzaklaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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