Yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü gündüz vakti şehre indi - Haberler

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Yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü gündüz vakti şehre indi

İhlas Haber Ajansı - Oktay Çayırlı - Yerel
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Yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü gündüz vakti şehre indi Muğla'nın Milas ilçesinde geceleri daha rahat hareket eden hayvan sürüleri, gündüz vakti de sokaklarda gezmeye başladı.

Yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü gündüz vakti şehre indi

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde geceleri daha rahat hareket eden hayvan sürüleri, gündüz vakti de sokaklarda gezmeye başladı. Yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü gündüz vakti şehre inerek sokaklarda yiyecek aradı.

Kırsal mahallelerde vatandaşların kabusu olan domuz sürüleri, karnını doyurmak için şehre iniyor. Gündüz vakti domuz sürülerini sokak aralarında gören vatandaşlar, "Önceki yıllarda domuzlar sadece bazı akşamlar ovaya iner, tarlalarımızı istila ederdi. Doğanın dengesi bozuldu bozulalı yemek bulmakta güçlük çeken hayvanlar, çareyi gece gündüz ayırt etmeksizin insanların yaşam alanlarına dahil olmakta buldular. Bizler tarlamızı ekemiyoruz, onlar da yemek bulamadıkları için şehre iniyorlar" sözleriyle yaşadıkları durumu dile getirdiler.

İhlas Haber Ajansı / Oktay Çayırlı - Yerel

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