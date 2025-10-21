Yırtılan Türk Bayrağına Tepki: Vatandaşlar Yenilenmesini Bekliyor

Aydın'ın Köşk ilçesi Cumayanı Mahallesi üst bölgesinde göndere çekilen ve zamanla yırtılan Türk Bayrağı görenlerin tepkisini çekerken, Türk Bayrağı değiştirileceği günü bekliyor.

Köşk ilçesi Ovacık Yaylası ile Cumayanı Mahallesi arasında bulunan bölgede göndere çekilen Türk bayrağının yırtık hali vatandaşların tepkisini çekti. Cumayanı Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde bulunan bayrak direğine asılı Türk bayrağının, rüzgarın etkisiyle zamanla yırtıldığı tahmin edilirken, vatandaşlar yetkililerden bayrağını değiştirilmesini talep etti. Mahalle sakinleri, ay yıldızlı bayrağın bu halde dalgalanmasının üzüntü verici olduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Ayrıca vatandaşlar, "Bayrağımız bizim onurumuzdur. Bu şekilde dalgalanmasını istemiyoruz. En kısa sürede yenilenmesini istiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi. - AYDIN