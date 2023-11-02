Yırtar'dan gazilere ziyaret

Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi'ni ziyaret etti, onlarla tek tek ilgilendi ve sohbet etti.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi'ni ziyaret etti, onlarla tek tek ilgilendi ve sohbet etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, "Ziyaretinden dolayı İl Emniyet Müdürümüze camiamız ve derneğim adına çok teşekkür ediyorum. Bizlere her daim destek veren ve yanımızda olan güvenlik güçlerimize de minnet duygularımızı ifade etmek isteriz. " dedi. - ERZURUM