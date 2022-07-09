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Yine çocuklar yine aynı manzara! Kurban kesimini en ön saflardan pür dikkat izlediler

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yine çocuklar yine aynı manzara! Kurban kesimini en ön saflardan pür dikkat izlediler

Sivas'ta Kurban Bayramı dolayısıyla kentte yine alışılmış görüntüler yaşandı. Öte yandan forklift ile havaya kaldırılan kurbanın kesimini çocuklar ön sıralardan izledi.

Sivas'ta bayram namazının kılınmasının hemen ardından vatandaşlar, kurban kesim yerlerine akın etti. Belediyenin belirlediği kesim yerlerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı.

FORKLİFT İLE KALDIRILDI

Hayvanlarını kesim yerlerine getirenlerin bir kısmı yere yatırabilmek için büyük mücadele verdi. Hayvanlar traktör, kepçe, dozer ve forklift yardımı ile ayaklarından kaldırılarak kurban edildi. Vatandaşların mutluluğu ve heyecanı ise yüzlerine yansıdı.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR KURBAN KESİMLERİNİ İZLEDİ

Uzmanların tüm uyarılarına karşın, yine bir çok kişinin beraberinde çocuklarını da getirerek, kesimleri izlettiği görüldü. Kesimi izleyen çocukların korkuları da yüzlerine yansıdı. Bazı çocuklar da kesilen kurbanları cep telefonu ve tablet ile kaydetti.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Sivas Yerel Güncel Haberler

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