Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, 9 Yaşında - Haberler

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Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, 9 Yaşında

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, 9 Yaşında

2013 yılında geliri ihtiyaç sahibi, engelli ve kız çocuklarının eğitimi ile sağlık konularına harcanmak üzere kurulan, “Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi”, 9 yılda 3 milyona yakın ziyaretçi ağırladı.

2013 yılında geliri ihtiyaç sahibi, engelli ve kız çocuklarının eğitimi ile sağlık konularına harcanmak üzere kurulan, "Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi", 9 yılda 3 milyona yakın ziyaretçi ağırladı.

2013'te açılışı yapılan ve balmumu heykel müzelerinin Türkiye'deki ilk örneği olan ' Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nde, Başkan Yılmaz Büyükerşen'in Büyükşehir Belediyesi'ne bağışladığı, başta Atatürk olmak üzere tarihi, kültürel karakterler ile geçmişten günümüze bilim, medya, sanat, siyaset ve spor dünyasında yer alan 200'ü aşkın ünlü ismin heykeli bulunuyor.

Geliri engelli ve kız çocuklarının eğitimi ve sağlık konularına harcanan 'Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi', Eskişehir'in kent turizmine büyük katkı sağlarken, kuruluşunun üzerinden geçen 9 yılda, 3 milyona yakın ziyaretçi ağırladı.

Hafta sonları, bayramlar ve özel günler başta olmak üzere turizm sezonu ile büyük bir ilgi gören müzedeki balmumu heykeller, benzerlikleri ile de ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Yılmaz Büyükerşen, Engelli, Heykel, Yerel, Haberler

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