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Yıllardır süregelen kandil geleneği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yıllardır süregelen kandil geleneği

Afyonkarahisar'ın bir köyünde yıllardır süre gelen kandil geleneği Berat Kandili'nde de yaşatıldı.

Afyonkarahisar'ın bir köyünde yıllardır süre gelen kandil geleneği Berat Kandili'nde de yaşatıldı. Çocuklar kandilde ellerinde poşetlerle sıraya girip kandil şekeri toplamaya çıktı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde uzun yıllardır süren gelenek bu yıl da devam ederken, sokak aralarında bir araya gelen minik çocuklar ellerinde poşetler ile şeker toplamaya çıktı. Mahalle aralarında şeker toplayan onlarca minik çocuk ellerinde poşetlerle sıralanırken, namazdan çıkan vatandaşlar ise çocuklara şeker vererek sevindirdi. - AFYONKARAHİSAR

Yıllardır süregelen kandil geleneği

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Berat Kandili, Karahisar, kandil, Yerel, Haberler

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