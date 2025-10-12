Haberler

Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri Ümit Özdal Anısına Verildi

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 'Yılın Başarılı Gazetecileri' ödül töreninde, hayatını kaybeden gazeteci Ümit Özdal anısına dereceye girenlere ödülleri verildi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti tarafından 1 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Ümit Özdal anısına düzenlenen yılın başarılı gazetecileri yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin (GGC) bu yıl 39'uncusunu düzenlediği 'Yılın Başarılı Gazetecileri' yarışmasının ödül töreni bir otelde gerçekleştirildi. Törene AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu, DEM Parti Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, Vali Yardımcısı Muhammed Özyüksel, eski Tarım Bakanı Mehdi Eker, siyasi parti ve STK temsilcileri, basın mensupları ve Ümit Özdal'ın ailesi katıldı. GGC Başkanı Felat Bozarslan'ın konuşma yaptığı gecede mayıs ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ümit Özdal da unutulmadı. Anısına düzenlenen törende Ümit Özdal'ın babasına da plaket verildi.

Dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
