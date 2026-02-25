Haberler

Yıldız Kızlar Dart'ta Şampiyonası sona erdi

Yıldız Kızlar Dart'ta Şampiyonası sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da Okul Sporları faaliyet programında yer alan Yıldız Kızlar Dart Müsabakaları tamamlanırken, gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda Ayazini Ortaokulu turnuvayı birinci olarak tamamladı.

Afyonkarahisar'da Okul Sporları faaliyet programında yer alan Yıldız Kızlar Dart Müsabakaları tamamlanırken, gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda Ayazini Ortaokulu turnuvayı birinci olarak tamamladı.

Turnuvada Kızıldağ Ortaokulu ikinci olurken, Yunus Emre Ortaokulu üçüncülüğü elde etti. Turnuvayı dördüncü sırada ise Ortapınar Şehit Muammer Çanta Ortaokulu tamamladı.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen ödül töreniyle Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar

Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i kültür merkezine sokmadılar
NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli

NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar

Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i kültür merkezine sokmadılar
Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor

Bu görüntü tarih oluyor
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani personeli ile birlikte sahur yaptı

Ne kibir ne ego! Sahur vakti yaptığıyla gönülleri fethetti