Yıldız Kızlar Dart'ta Şampiyonası sona erdi

Afyonkarahisar'da Okul Sporları faaliyet programında yer alan Yıldız Kızlar Dart Müsabakaları tamamlanırken, gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda Ayazini Ortaokulu turnuvayı birinci olarak tamamladı.

Turnuvada Kızıldağ Ortaokulu ikinci olurken, Yunus Emre Ortaokulu üçüncülüğü elde etti. Turnuvayı dördüncü sırada ise Ortapınar Şehit Muammer Çanta Ortaokulu tamamladı.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen ödül töreniyle Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı