Yıldırım Düşen Camide Büyük Hasar

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Bardaklı Köyü Camii, yıldırım düşmesi sonucu büyük hasar gördü.

Edinilen bilgilere göre, yıldırım caminin minare tarafındaki duvara isabet etti. Caminin kapı, pencere ve içerisinde büyük ölçüde hasar oluştu. Olayın ardından cami çevresinde korku dolu anlar yaşandı, ancak şans eseri herhangi bir can kaybı yaşanmadı. - AĞRI