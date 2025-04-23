Yıldırım Düşen Camide Büyük Hasar
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Bardaklı Köyü Camii, yıldırım düşmesi sonucu ciddi hasar aldı. Yıldırım minare tarafındaki duvara çarparak caminin kapı ve pencerelerini de etkiledi. Olayda can kaybı olmaması sevindirici oldu.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Bardaklı Köyü Camii, yıldırım düşmesi sonucu büyük hasar gördü.
Edinilen bilgilere göre, yıldırım caminin minare tarafındaki duvara isabet etti. Caminin kapı, pencere ve içerisinde büyük ölçüde hasar oluştu. Olayın ardından cami çevresinde korku dolu anlar yaşandı, ancak şans eseri herhangi bir can kaybı yaşanmadı. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel