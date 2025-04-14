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Yıldırım'da Su Kesintisi Uyarısı

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BUSKİ Genel Müdürlüğü, Yıldırım ilçesinde yapılacak çalışmalar nedeniyle su kesintisi olacağını duyurdu. Kesinti, 15 Nisan 2025 tarihinde 09:00-15:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi Çaldıran Caddesinin üst kısmı ve civarında 15 Nisan 2025 tarihinde (YARIN) 09: 00-15: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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