Yıldırım'da Filistin için sessizliğin sesi oldular

Yıldırım Belediyesi Engelsiz Yaşam Okulu öğrencilerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü' programı çerçevesinde işaret dili ile gösterdiği performans katılımcılardan tam not aldı.

Yıldırım Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık konseri ve sergi düzenledi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatan 'özel' bireyler Filistin'deki İsrail katliamını işaret diliyle aktarıp bir farkındalığa imza attı. Filistin için sessizliğin sesi olan Yıldırım'ın özel bireyleri işaret diliyle seslendirdikleri ezgilerle farkındalık oluşturup "Bizler de Filistin'in Yanındayız" mesajı verdi.Yıldırımlıların büyük ilgi gösterdiği programda hünerlerini sergileyen kursiyerler, sergiledikleri gösterilerle izleyenlerin beğenisini kazandı. - BURSA