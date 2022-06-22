Yıldırım'da bu yaz 50 bin çocuk spor yapacak

Bu yaz 50 binin üzerinde çocuk Yıldırım Belediye'sinin tesislerinde spor yapacak. Yaz döneminde Yıldırımlı çocuklar için birbirinden farklı projeler hazırlayan Yıldırım Belediyesi, 16 branşta, 10 tesiste 100 eğitmenle 50 bin çocuğa spor yaptıracak.

Yaz mevsiminin çocuklar için eğlence ve coşku demek olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yaz aylarında Yıldırımlı çocukları mutlu etmek için bir çok proje geliştirdiklerini söyledi.

Projelerin başında yaz spor okullarının geldiğini ifade eden Yılmaz, "Biz bu yıl yaz spor okullarımızda, 16 branşta hizmet vereceğiz. 10 donanımlı tesiste yaklaşık 100 öğretmenimizle beraber bu yıl 50 bin Yıldırım'lı çocuğa spor yaptıracağız. Bursa'nın en donanımlı spor tesisi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi başta olmak üzere tüm spor tesislerimizde spor yapmayan çocuk kalmayacak" dedi.

Yıldırım ilçesi genelinde 2'si portatif 6 yüzme havuzunun olduğunu aktaran Yılmaz, Bu yıl bu portatif havuzlara 2 tane daha ilave edeceklerini böylece 8 yüzme havuzuyla çocukların yoğun bir şekilde talepte bulunduğu havuz ihtiyacını karşılayacaklarını söyledi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel