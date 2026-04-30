Yıldırım Belediyesi'nin Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi projesi kamuoyuna tanıtıldı

BURSA'da Yıldırım Belediyesi'nin Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi projesi, düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Konuşmasında ilçede yapılan projelerin, kentin tamamına hitap ettiğini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Tefrişat aşaması hariç, inşaatın tamamında belediyemizin bütçesinden herhangi bir harcama yapılmayacak. Projenin inşaat maliyeti yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira. Arsa değeri de eklendiğinde toplamda yaklaşık 2 milyar liralık bir projeden bahsediyoruz" dedi.

Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi'nin tanıtım toplantısı, Duaçınarı Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Tanıtım toplantısına ev sahibi Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Konuşmasın proje hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, "Doğaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi projesi, 8 bin 304 metrekarelik bir alana sahip ve 800 kişilik bir konferans salonu yer alacak. Ayrıca iki adet 250 kişilik nikah salonu bulunacak. Bunun yanında 160 kişilik serbest kullanım alanı da projeye dahil edildi. Meslek edindirme kurslarımızın ve yıl boyu devam eden eğitim faaliyetlerimizin gerçekleştirileceği, yaklaşık bin 400 metrekarelik sınıf alanları da projede yer alıyor. Bu alanlar Yıldırım Belediyesi tarafından kullanılacak şekilde planlandı. Ayrıca 350 araç kapasiteli bir otopark da mevcut" dedi.

'BELEDİYE BÜTÇESİNDEN HARCAMA YAPILMAYACAK'

Proje kapsamında yapıda kafe ve ofislerinde bulunacağını belirten Yılmaz, "Yatırımcı firmanın katkısıyla bir kuyumcular çarşısı da proje içerisinde yer alacak. Normalde emsal 3 iken, biz bu projeyi 2,5'un altında bir emsal değeriyle gerçekleştiriyoruz. İhale sürecine yüzde 45 oranıyla çıkmıştık ve yüzde 50 seviyesinde tamamladık. Dolayısıyla yaklaşık yarı yarıya bir ortaklık yapısıyla ilerleyen bir süreç söz konusu oldu. Bu sayede hem arsa üretiminde önemli bir kaynak oluşturduk hem de projenin inşaat sürecini belediye bütçesinden harcama yapmadan gerçekleştirme imkanı elde ettik. Tefrişat aşaması hariç, inşaatın tamamında belediyemizin bütçesinden herhangi bir harcama yapılmayacak. Projenin inşaat maliyeti yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira. Arsa değeri de eklendiğinde toplamda yaklaşık 2 milyar liralık bir projeden bahsediyoruz. Bunun 1 milyar liralık kısmı Yıldırım Belediyesi'ne ait ve bu tamamen kendi ürettiğimiz kaynaklarla sağlanmış durumda" diye konuştu.

'İLÇE BELEDİYESİ İÇİN BÜYÜK BİR PROJE'

Proje arsasının üretimini kendilerinin gerçekleştirdiklerini belirten Oktay Yılmaz, "Bu dönemde ise geliştirdiğimiz finans modeliyle belediyemizden nakit çıkışı olmadan, kentin ihtiyacı olan büyük bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bir ilçe belediyesi için oldukça büyük bir proje. Diğer ilçelerde bu büyüklükte bir kültür merkezi ve salon bulunmuyor. Şu anda Bursa genelinde bu ihtiyacı büyük ölçüde Merinos'taki merkez karşılıyor. İnşallah burası da yeni bir merkez olacak. Projenin tamamının iki yıl içinde bitirilmesi planlanıyor. İhale süresi bu şekilde belirlenmiş durumda. Ancak hedefimiz, bir buçuk yıl dolmadan kültür merkezini aktif hale getirmek. Müteahhit firma ile yaptığımız görüşmeler de bu yönde. Kazasız belasız bir süreç tamamlanmasını temenni ediyoruz" dedi.

'İŞLEVSEL BİR ULAŞIM DÜZENİ KURULACAK'

Projenin ulaşım planlamasını da anlatan Yılmaz, "Ankara Caddesi, Bursa'nın doğu-batı aksındaki en önemli ulaşım hattı. Bu nedenle ulaşım konusuna da özel önem veriyoruz. Ankara Caddesi'ne alternatif güzergahlar oluşturmayı hedefliyoruz. Hem güneyde hem kuzeyde paralel yolları, Büyükşehir Belediyemizle birlikte bu dönemde aktif hale getirmeyi planlıyoruz. Geçtiğimiz dönemde bu çalışmalara başlamıştık. Bu bölge, kültür merkezi ve ticari alanların etkisiyle oldukça yoğun olacak. Bu nedenle Karayolları ve ilgili kurumlarla görüşerek metro istasyonunu kültür merkezine daha yakın bir noktaya almayı ve burada daha işlevsel bir ulaşım düzeni kurmayı hedefliyoruz. Ayrıca kültür merkezinin etrafında bir ring sistemi oluşturarak bekleyen araçların Ankara Caddesi trafiğini olumsuz etkilemesini önlemeyi planlıyoruz. Ayrıca, yaklaşık 4,5 milyon metrekarelik bir alanı kapsayan büyük ölçekli planlama çalışmamızla bölgede yeni otopark alanları da oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

