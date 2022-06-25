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Yıldırım Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yıldırım Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek

Yıldırım Belediyesi'nin gönüllü ekibi 'Değirmen Gençlik' ilçe sakinlerinin yaşamlarına dokunmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi'nin gönüllü ekibi 'Değirmen Gençlik' ilçe sakinlerinin yaşamlarına dokunmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi Kırcılar Aile Konağı bünyesinde Somuncu Baba Vakfı ile yapılan işbirliği doğrultusunda faaliyet gösteren Yıldırım Bayezid Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek imkanı sunuyor. Dev kazanlarda ve hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler, engelli, yaşlı, hasta, yetim ve ihtiyaç sahiplerine ikram ediliyor. Haftanın 6 günü hazırlanan 3 çeşit yemekler, günde ortalama 450 kişiye ikram ediliyor. Yıldırım'ın iyilik elçileri 'Değirmen Gençlik Ekibi' Yıldırım Bayezid Aşevi'nde pişen yemekleri paketlediler ve vatandaşların adreslerine götürüp teslim ettiler.

İhtiyaç sahiplerine sıcak yemeklerini ulaştırıp vatandaşlarla sohbet eden gönüllü gençler, kendilerine projelerini hayata geçirme fırsatı sunduğu için Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür ettiler.

Yıldırım'ın 700 bin kişilik bir aile olduğunu ve bu ailenin hiçbir bireyinin kendisini yalnız, çaresiz hissetmemesi için çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizler, 'komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' sözünü temel düstur edinmiş anlayışın temsilcileriyiz. Belediyemiz ve Somuncu Baba Vakfı iş birliği ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Her gün daha fazla ihtiyaç sahibi vatandaşımıza çorba ve sıcak yemek dağıtıyoruz. İnsanlara hizmetin en kalbi noktası gönüller kazanmak, gönül belediyeciliğini tüm kesimlere yaymaktır. Değirmen Gençlik Ekibimize gönülleri kazanmayı ilke edindikleri için teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince projelerini hayata geçirmeye, evlatlarımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yıldırım Belediyesi Yıldırım Bayezid Somuncu Baba gençlik Yerel Haberler

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