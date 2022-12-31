Yılbaşında kimi işlere yetişemiyor kimi de geçim derdinde

Eskişehir'de yılbaşının gelmesiyle beraber bazı esnaflar işlere yetişmekte zorlanırken, bazıları ise her zamanki işini yapmaya devam etti.

Eskişehir'de yılbaşının gelmesiyle beraber bazı esnaflar işlere yetişmekte zorlanırken, bazıları ise her zamanki işini yapmaya devam etti.

Eskişehir'de yılbaşı dolayısıyla alışveriş yapmaya çıkan vatandaşlar Hamamyolu Caddesini doldurdu. Yaşanan bu kalabalık, çarşı esnafında hareketliliğe yol açtı. Kuruyemişçiler ise oluşan kalabalıktan en çok yararlananlardan oldu. Ancak alışveriş yoğunluğunun yaşandığı yılbaşı gününde ayakkabı boyacılığı yapan emekçi vatandaşlar gündelik rutinlerinde çalışmaya devam ettiler.

"Aşırı derecede bir yoğunluk var ve yetişmekte zorlanıyoruz"

Hamamyolu Caddesi'nde bulunan bir kuruyemişçide çalışan Samet Güzel, yılbaşını ailesiyle, arkadaşlarıyla geçirmeyi planlayan vatandaşların kuruyemiş dükkanlarına akın ettiğini belirtti. Kendisi 20 yaşında olan Güzel, "Aşırı derecede bir yoğunluk var ve yetişmekte zorlanıyoruz. Müşterilere daha hızlı bir şekilde hizmet verebilmek amacıyla yardımcı olması için arkadaşlarımızı çağırdık. Normalde akşam saat 8'e doğru dükkanı kapatırız ancak bugün yoğunluktan dolayı geç kapatacağız gibi duruyor" dedi. En çok tercih edilen ürünlerden bahseden Güzel, "İçerisinde fındık, badem, kaju, Antep fıstığı bulunan 'Ultra karışık' en çok satan paketimiz. Karışık çerez fiyatlarımızın kilo fiyatları şöyle: Ultra karışık 180 lira, lüks karışık 130 lira, normal karışık paketimiz ise 70 liradan satılıyor" diye konuştu.

"Kimi para, kimi mutluluk ister"

Eskişehir'in tarihi Ayakkabıcılar Çarşısı'nda ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan Oktay Kına, vatandaşların yılbaşı dolayısıyla alışveriş merkezlerine, mağazalara akın etmesine rağmen kendisi günlük rutininde çalışmaya devam edenlerden. Soğuk havaya rağmen işin çarşı sokağında icra eden Kına, yılbaşı günü hakkında şunları söyledi: "Ekmek parası için çalışmaya devam ediyoruz. Eskiden arkadaşlarım vardı, beraber toplanır, eğlenirdik. Artık çoğu evlendi veya taşındılar. Biz de evde kendimizce bu yılbaşını geçireceğiz" dedi. Ardından yeni yıldan beklentilerini dile getiren Kına, "Herkese sağlık, sıhhat diliyorum. Herkesin gönlüne göre olsun. Kimi para, kimi mutluluk ister" diye söyledi. - ESKİŞEHİR