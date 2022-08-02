Yılanların birbirini yemeye çalışması böyle görüntülendi
Yılanların birbirini yemeye çalışması böyle görüntülendi Tunceli'de 2 metre uzunluğundaki iki kara yılanın birbirine yemeye çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.
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Yılanların birbirini yemeye çalışması böyle görüntülendi
TUNCELİ - Tunceli'de 2 metre uzunluğundaki iki kara yılanın birbirine yemeye çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.
Çemişgezek ilçesine bağlı Karasar Köyü Aşağı Çeşme mevkiinde gezinen Fatih Uçar, yaklaşık 2 metre boyundaki iki yılana denk geldi. Birbirine yemeye çalışan Kara yılanlar bir süre boğuştu. Bir yılan diğerini ağzına alıp yemeye çalışırken, Uçar o anlar cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
Diğerinin ağzından kurtulan yılan bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.
İhlas Haber Ajansı / Sezai Akın - Yerel