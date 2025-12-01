Haberler

Yetimler Vakfı'ndan 250 Yetim Çocuğa Kışlık Giysi Yardımı

Yetimler Vakfı'ndan 250 Yetim Çocuğa Kışlık Giysi Yardımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yetimler Vakfı, 'Kışlık Giyim Projesi' kapsamında Gaziantep'te ihtiyaç sahibi 250 yetim çocuğa mont ve bot gibi kışlık kıyafet yardımı yaptı. Vakfın gönüllüleri, etkinlik boyunca çocuklarla bir araya gelerek giysi seçimine yardımcı oldular.

Yetimler Vakfı, "Kışlık Giyim Projesi" kapsamında Gaziantep'te 250 yetim çocuğa mont ve bot gibi kışlık kıyafet yardımı yaptı.

Her yıl düzenlediği yardım projeleriyle yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmaya devam eden Yetimler Vakfı, Gaziantep'te anlamlı bir etkinliğe imza attı. Etkinlik kapsamında Yetimler Vakfı Gaziantep Temsilciliği, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik kapsamlı giyim yardımı faaliyeti gerçekleştirdi.

Vakfın gönüllüleri proje çerçevesinde, yetim çocuklara mont ve bot gibi kışlık kıyafet yardımı yaptılar. Etkinlikte, çocuklarla bir araya gelen vakfın gönüllüleri, çocuklara mont, bot ve ayakkabı seçti.

Yetimler Vakfı Gaziantep Temsilcisi Eyüp Yüzgeç, "Gaziantep'te Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğumuza umut olmanın mutluluğunu yaşattık. Her yıl olduğu gibi bu yılda kışlık bot ve mont kampanyası başlattık. Gaziantep'te 250 tane yetim kardeşimize kışlık giyim yardımında bulunacağız. Bu vesileyle katkısı olan hayırseverlerimizden Allah-u Teala razı olsun. Kış gelmesi hesabıyla bütün aileler kendi çocuklarının kışlık ihtiyaçlarının peşine düşmüştü. Biz de Yetimler Vakfı olarak onları daha mutlu edebilmek için kışlık giyim yardımında bulunduk. Çocuklar çok mutlu oldu. Bu mutluluğu hayırseverlerin görmesini istiyoruz. Bu çalışmalarımızın devam etmesi için onların desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKumsal Oya:

Uygun bir rehberiniz olmadığında körü körüne hisse senetlerine yatırım yapmayın. Kendi başıma ticaret yapmaya çalışırken çok para kaybettim ama Analist NelsonFY devreye girdiğinden beri büyük karlar elde ediyorum. Onun platformu ve stratejisiyle çalışarak 526 bin dolardan fazla para kazandım. Kendisine her zaman Whatsapp'ta ulaşılabilir: ( 0852-9446-4893 ). rehberlik vermek.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
Merkez nüfusu 100 bin olan Kars'ta araç sayısı 50 bini aştı

Kaos yaşanıyor! Nüfusu 100 bin olan ilimizde araç sayısı 50 bini aştı
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
Mustafa Destici'den radikal çıkış: Evlenmeyenleri işe almayın

Cumhur İttifakı ortağından radikal çağrı: Bu kişileri işe almayın
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak

Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak
Referandum bile yapıldı! Mahalleli 80 yıl sonra memleket değiştirdi

Referandum bile yapıldı! 80 yıl sonra memleket değiştirdiler
Ayasofya önündeki sirtaki gösterisi ortalığı karıştırdı

Görüntü İstanbul'dan! Videoyu izleyen "provokasyon" yorumu yapıyor
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte 3.7 büyüdü

Taşlar yerine oturuyor! Son veri Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek
ABD ve Suriye güçlerinden ortak operasyon! Terör örgütüne ağır darbe indirildi

2 ülke ordusundan Türkiye'nin yanı başında dev operasyon
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.