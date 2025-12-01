Yetimler Vakfı'ndan 250 Yetim Çocuğa Kışlık Giysi Yardımı

Yetimler Vakfı, "Kışlık Giyim Projesi" kapsamında Gaziantep'te 250 yetim çocuğa mont ve bot gibi kışlık kıyafet yardımı yaptı.

Her yıl düzenlediği yardım projeleriyle yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmaya devam eden Yetimler Vakfı, Gaziantep'te anlamlı bir etkinliğe imza attı. Etkinlik kapsamında Yetimler Vakfı Gaziantep Temsilciliği, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik kapsamlı giyim yardımı faaliyeti gerçekleştirdi.

Vakfın gönüllüleri proje çerçevesinde, yetim çocuklara mont ve bot gibi kışlık kıyafet yardımı yaptılar. Etkinlikte, çocuklarla bir araya gelen vakfın gönüllüleri, çocuklara mont, bot ve ayakkabı seçti.

Yetimler Vakfı Gaziantep Temsilcisi Eyüp Yüzgeç, "Gaziantep'te Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğumuza umut olmanın mutluluğunu yaşattık. Her yıl olduğu gibi bu yılda kışlık bot ve mont kampanyası başlattık. Gaziantep'te 250 tane yetim kardeşimize kışlık giyim yardımında bulunacağız. Bu vesileyle katkısı olan hayırseverlerimizden Allah-u Teala razı olsun. Kış gelmesi hesabıyla bütün aileler kendi çocuklarının kışlık ihtiyaçlarının peşine düşmüştü. Biz de Yetimler Vakfı olarak onları daha mutlu edebilmek için kışlık giyim yardımında bulunduk. Çocuklar çok mutlu oldu. Bu mutluluğu hayırseverlerin görmesini istiyoruz. Bu çalışmalarımızın devam etmesi için onların desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu. - GAZİANTEP