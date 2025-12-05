Yeşim Grup'tan gönüllülük zirvesi

Yeşim Grup, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü çerçevesinde düzenlediği Gönüllülük Zirvesi'nde, "Önce İnsan" projesinde yer alan paydaş okullar ile iş birliği yaptığı sivil toplum kuruluşlarını Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde bir araya getirdi.

Yeşim Grup, "Her Coğrafyada Önce İnsan" projesinde yer alan paydaş okulların ve iş birliği yaptığı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve gönüllülük kültürünün gençler arasında yaygınlaştırılmasını hedefleyen Gönüllülük Zirvesi, Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi, Bursa Erkek Lisesi, 3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi, Ulviye - Ziya Gökalp Özer Anadolu Lisesi ve OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yaklaşık 250 öğrenciyi, gönüllülük alanında faaliyet gösteren kuruluşlarla buluşturdu.

Zirvede ayrıca Türk Eğitim Vakfı (TEV), Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVAK), Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD), Bursa İş Kadınları Derneği (BUİKAD), Kalbim Seninle Yardımlaşma Derneği, Gönüllü Hareketi Derneği, Genç TEMA ve Bir Bulut Olsam Derneği temsilcileri yer alarak gençlerle bir araya geldi. Program, Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu'nun moderatörlüğünde iki oturum şeklinde gerçekleşti.

Ev sahibi okul adına açılış konuşmasını yapan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Güray Köken, "Bu anlamlı günde böyle değerli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Yeşim Grup'un 'önce insan' anlayışı, okulumuzun sürdürülebilir değerlere sahip, duyarlı ve sorumluluk bilinci yüksek bireyler yetiştirme misyonuyla bire bir örtüşüyor. Gönüllülüğün, gençlerin hem topluma hem de kendi kişisel gelişimlerine katkı sunan en güçlü araçlardan biri olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda çevreye, insana ve toplumsal sorunlara duyarlı; yerel ve küresel ölçekte kalıcı çözümler üretebilen bireyler yetiştirmeyi önemsiyoruz. Bugün bizleri bir araya getirerek öğrencilerimize bu önemli farkındalık alanını açan Yeşim Grup'a da teşekkür ediyoruz" dedi.

Gönüllülük kültürünün kurum yaklaşımındaki önemine vurgu yapan Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur ise "Kurucumuz merhum Şükrü Şankaya'nın aramızdan ayrılışının 20. yılında, bize miras bıraktığı 'önce insan' felsefesinin ışığında iyiliği ve gönüllülüğü yaygınlaştırarak daha iyi bir toplum ve daha güzel bir dünya oluşturmayı hedefliyoruz. Gönüllülük Zirvesi'ni hayal ederken amacımız, kurum kültürümüzün temelini oluşturan bu yaklaşımı gençlerle buluşturmak, gönüllülük ve sosyal sorumluluk bilincini yaygınlaştırmaktı. Bugün burada sizlerle birlikte olmak, bu hayalin ne kadar doğru bir temele oturduğunu bir kez daha gösteriyor. Bugün bizlere eşlik eden tüm kuruluşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından iki oturum halinde gerçekleşen programda sivil toplum kuruluşları gençlere çalışma alanlarını tanıtarak gönüllülük faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Öğrenciler, gönüllü olarak yer alabilecekleri projeleri yakından tanıma fırsatı buldu. - BURSA