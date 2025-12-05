Haberler

Yeşim Grup'tan gönüllülük zirvesi

Yeşim Grup'tan gönüllülük zirvesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşim Grup, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında, 'Önce İnsan' projesi çerçevesinde sivil toplum kuruluşları ve paydaş okullarını bir araya getirdi. Gönüllülük Zirvesi, gençlerin sosyal sorumluluk bilincini artırmayı hedefliyor.

Yeşim Grup, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü çerçevesinde düzenlediği Gönüllülük Zirvesi'nde, "Önce İnsan" projesinde yer alan paydaş okullar ile iş birliği yaptığı sivil toplum kuruluşlarını Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde bir araya getirdi.

Yeşim Grup, "Her Coğrafyada Önce İnsan" projesinde yer alan paydaş okulların ve iş birliği yaptığı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve gönüllülük kültürünün gençler arasında yaygınlaştırılmasını hedefleyen Gönüllülük Zirvesi, Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi, Bursa Erkek Lisesi, 3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi, Ulviye - Ziya Gökalp Özer Anadolu Lisesi ve OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yaklaşık 250 öğrenciyi, gönüllülük alanında faaliyet gösteren kuruluşlarla buluşturdu.

Zirvede ayrıca Türk Eğitim Vakfı (TEV), Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVAK), Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD), Bursa İş Kadınları Derneği (BUİKAD), Kalbim Seninle Yardımlaşma Derneği, Gönüllü Hareketi Derneği, Genç TEMA ve Bir Bulut Olsam Derneği temsilcileri yer alarak gençlerle bir araya geldi. Program, Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu'nun moderatörlüğünde iki oturum şeklinde gerçekleşti.

Ev sahibi okul adına açılış konuşmasını yapan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Güray Köken, "Bu anlamlı günde böyle değerli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Yeşim Grup'un 'önce insan' anlayışı, okulumuzun sürdürülebilir değerlere sahip, duyarlı ve sorumluluk bilinci yüksek bireyler yetiştirme misyonuyla bire bir örtüşüyor. Gönüllülüğün, gençlerin hem topluma hem de kendi kişisel gelişimlerine katkı sunan en güçlü araçlardan biri olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda çevreye, insana ve toplumsal sorunlara duyarlı; yerel ve küresel ölçekte kalıcı çözümler üretebilen bireyler yetiştirmeyi önemsiyoruz. Bugün bizleri bir araya getirerek öğrencilerimize bu önemli farkındalık alanını açan Yeşim Grup'a da teşekkür ediyoruz" dedi.

Gönüllülük kültürünün kurum yaklaşımındaki önemine vurgu yapan Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur ise "Kurucumuz merhum Şükrü Şankaya'nın aramızdan ayrılışının 20. yılında, bize miras bıraktığı 'önce insan' felsefesinin ışığında iyiliği ve gönüllülüğü yaygınlaştırarak daha iyi bir toplum ve daha güzel bir dünya oluşturmayı hedefliyoruz. Gönüllülük Zirvesi'ni hayal ederken amacımız, kurum kültürümüzün temelini oluşturan bu yaklaşımı gençlerle buluşturmak, gönüllülük ve sosyal sorumluluk bilincini yaygınlaştırmaktı. Bugün burada sizlerle birlikte olmak, bu hayalin ne kadar doğru bir temele oturduğunu bir kez daha gösteriyor. Bugün bizlere eşlik eden tüm kuruluşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından iki oturum halinde gerçekleşen programda sivil toplum kuruluşları gençlere çalışma alanlarını tanıtarak gönüllülük faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Öğrenciler, gönüllü olarak yer alabilecekleri projeleri yakından tanıma fırsatı buldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
Bahis skandalında Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı
Diş çekiminde ölen Deniz'in doktoru konuştu; Kendimi kullanılmış hissediyorum

Ölen Deniz'in doktoru konuştu; Kendimi kullanılmış hissediyorum
Anne ve babalar dikkat! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor

Çocukların yanından ayırmadığı ürün yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
Son düzlüğe girildi: Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Gündem yaratacak iddia: Memura 30 bin TL'lik seyyanen zam teklifi geri çekildi

30 bin TL'lik sürpriz zam teklifi hesaba yatmadan iptal edildi
Suriye'de güvenlik güçleri ile terör örgütü SDG arasında çatışma

Sınır komşumuz karıştı! Keskin nişancılara İHA'lar karşılık verdi
Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar

Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar
11. Yargı Paketi komisyondan geçti! Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok

11. Yargı Paketi'nde değişiklik! Bu suçları işleyenlere tahliye yok
Marketten aldığı ekmeğin içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı

Marketten aldığı ekmeğin içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
Yalan makinesine giren Doumbia'nın gerçek yaşı ağızları açık bıraktı

Yalan makinesine giren Doumbia'nın gerçek yaşı ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.