Yeşilyurt Belediyesi’nden bayram öncesi sıkı denetim! Market, kasap ve pastaneler mercek altında

Yeşilyurt Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerini yoğunlaştırdı. Market, kasap ve pastanelerde gerçekleştirilen kontrollerde hijyen, gramaj, fiyat etiketi ve son kullanma tarihleri incelendi. Kurallara aykırı işletmelere yasal işlem uygulandı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alışveriş yoğunluğunun artmasıyla birlikte Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kapsamlı denetim çalışması başlattı. Vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve huzurlu bir ortamda alışveriş yapabilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde market, kasap, pastane ve unlu mamul üretimi yapan işletmeler mercek altına alındı. Yeşilyurt’un farklı noktalarında eş zamanlı sürdürülen uygulamalarda ekipler, işletmelerin mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğini detaylı şekilde kontrol etti.

MARKETLERDE FİYAT VE GRAMAJ DENETİMİ YAPILDI

Denetimlerde özellikle ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen koşulları, raf ve kasa fiyatı arasındaki uyum ile gramaj kontrolleri titizlikle incelendi. Marketlerde gerçekleştirilen uygulamalarda tüketicinin yanıltılmasının önüne geçilmesi hedeflenirken, iş yeri ruhsatları ve ürünlerin muhafaza şartları da kontrol edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde mevzuata aykırı durumların tespit edilmesi halinde işletmelere gerekli uyarılar yapıldı. Kurallara uymayan işletmeler hakkında ise yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların özellikle bayram döneminde alışveriş yaparken fiyat ve ürün bilgilerini dikkatli şekilde kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

KASAP VE PASTANELERDE HİJYEN KONTROLLERİ ARTIRILDI

Kasaplarda gerçekleştirilen denetimlerde et ve et ürünlerinin saklama koşulları, hijyen standartları ve satışa sunulan ürünlerin sağlık kriterlerine uygunluğu detaylı şekilde incelendi. Pastane ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerde ise üretim alanlarının temizliği, çalışan personelin hijyen kurallarına uygunluğu ve ürünlerin sağlıklı ortamlarda hazırlanıp hazırlanmadığı denetlendi. Özellikle çalışanların koruyucu ekipman kullanımı ve üretim alanlarının genel düzeni kontrol edildi. Vatandaş sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyeceğini belirten ekipler, denetimlerin bayram süresince de aralıksız devam edeceğini açıkladı.

ZABITA MÜDÜRÜ BAYER: “VATANDAŞLARIMIZIN HUZURU İÇİN SAHADAYIZ”

Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Bayer, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için ekiplerin yoğun mesai harcadığını söyledi. Bayer, “Hemşehrilerimizin sağlığını korumak ve güvenilir alışveriş yapmalarını sağlamak adına Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle bayram öncesindeki yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi. Vatandaşlara da çağrıda bulunan Bayer, karşılaşılan olumsuz durumların belediye ve ilgili kurumlara bildirilmesinin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Haber: Mehmet Güngördü