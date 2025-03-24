Yeşilsırt Mahallesi'nden Gazze'ye 140 Bin TL Yardım

Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı kırsal Yeşilsırt Mahallesi sakinleri, kendi aralarında Gazze için başlattıkları yardım kampanyasında toplanan 140 bin TL'yi Umut Kervanı Vakfı Diyarbakır Şubesi'ne teslim etti.

Yeşilsırt Mahalle sakinleri olarak Gazze için yardım kampanyası başlatan Hacı Nusret Sönmez, toplanan 140 bin TL'yi Umut Kervanı Vakfı'na teslim ettiklerini söyledi. Sönmez, "Biz Diyarbakır'ın Dicle ilçesinin kırsal Yeşilsırt Mahallesi olarak her zaman mazlum Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Yeşilsırt sakinleri olarak, Gazzeli kardeşlerimizin nasıl yanında olabiliriz diye düşünürken, aklımıza böyle bir çalışma geldi ve bu çalışmayı köy sakinleri ile istişare ederek yola koyulduk. Allah'a hamdolsun ki çalışmamız yoğun ilgi gördü. Rabbim katkıda bulunan tüm Yeşilsırt köylülerinden razı olsun. Kimse demesin biz bi şey yapamayız, muhakkak herkesin elinden bir şey gelir. Bizim Yeşilsırt köyü olarak yaptığımız bu çalışmanın diğer köylere örnek olmasını temenni ediyorum. Topladığımız 140 bin TL'yi Umut Kervanı İnsanı Yardım Vakfı'na teslim ettik. Biliyoruz ki toplanan bu yardım en iyi şekilde Gazze'ye ulaştırılacaktır. Allahü Teala katkısı olan herkesten razı olsun" dedi. - DİYARBAKIR