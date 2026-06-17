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Evladının acısının ardından hayatını kaybeden "Panter Emel" son yolculuğuna uğurlandı

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Kızını kaybettikten 40 gün sonra hayatını kaybeden Yeşilçam oyuncusu Emel Yıldız, İstanbul'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene Türkan Şoray ve Tuna Arman katıldı.

Kızını toprağa verdikten yaklaşık 40 gün sonra hayatını kaybeden Yeşilçam'ın önemli oyuncularından olan ve hayvan hakları savunucusu olarak bilinen "Panter Emel" lakaplı Emel Yıldız, İstanbul'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan oyuncu Türkan Şoray, "Evlat acısını kaldıramadı. Onu hep seveceğim, kalbimdeki yeri başka olacak" dedi.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından olan ve hayvan hakları savunucusu olarak bilinen "Panter Emel" lakaplı Emel Yıldız, dün hayatını kaybetti. 85 yaşındaki Yıldız'ın ölüm haberi sevenlerini yasağa boğdu. 40 gün önce kızını kaybeden Yıldız için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Emel Yıldız'ın damadı, torunu, usta oyuncu Türkan Şoray ve oyuncu Tuna Arman da katıldı.

"Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir insandı"

Törene katılan oyuncu Türkan Şoray, "Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir insandı. Onunla birlikte hayatımda bir dönem bitti gibi. Yıllar boyunca hiç kopmadık. Hep beraberdik, çok sık görüştük. ve evlat acısını kaldıramadı. Nurlar içinde yatsın. Vallahi Emel abla, hayatımdaki yeri başka olacak. Beni sinemayla tanıştıran kadındır. Mesleğimi onun sayesinde sevdim. Onu hep seveceğim, kalbimdeki yeri başka olacak" dedi.

"Bize bir yol açtı. Hayvanların canlı olduğunu, hakları olduğunu onun sayesinde öğrendik"

Cenazeye katılan oyuncu Tuna Arman ise, "Sanatından çok benim ön plana aldığım panterliği, hayvan hakları savunucusu oluşuydu. Bize bir yol açtı. Hayvanların canlı olduğunu, hakları olduğunu onun sayesinde öğrendik. Öğretti, Türkiye'ye de öğretti. Adını duyurdu, bu şekilde sanatıyla duyuramadı belki ama can mücadelesiyle duyurdu. Yargılandı, hapislere girdi, mahkemelere çıktı. Bir ömür harcadı, gerçekten bir ömür harcadı. Bu dünyadan gitmek istiyordu ve 'Sevinin ben gidince kurtulmuş olacağım' diyordu. Biz ondan aldığımız bayrağı devam ettireceğiz. Ömrümüzün sonuna kadar da onun izinde devam edeceğiz. Bir ömür sokaklarda kedi besleyerek, onunla bununla savaşarak geçti. Türkiye'den bir panter geçti" diye konuştu.

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Emel Yıldız'ın cenazesi, defnedilmek üzere Sarıyer Kilyos Mezarlığı'na götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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