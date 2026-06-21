Kars'ta Aile ve Sosyal Hizmetler personeline teknoloji bağımlılığı eğitimi

Yeşilay Kars Şubesi tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik "Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi" düzenlendi. Gerçekleştirilen eğitim programında, teknolojinin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımının bireyler üzerindeki etkileri ele alınırken, sağlıklı teknoloji kullanımı konusunda önemli bilgiler paylaşıldı.

Yeşilay Kars Şubesi formatörü tarafından verilen eğitimde, teknoloji bağımlılığının çocuklar, gençler ve yetişkinler üzerindeki psikolojik, sosyal ve fiziksel etkileri detaylı şekilde anlatıldı. Günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelen dijital cihazların aşırı kullanımının, aile içi iletişimden iş verimliliğine kadar birçok alanda olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.

Eğitim kapsamında katılımcılara dijital dengeyi korumanın yolları, ekran süresinin kontrol altına alınması, sosyal medya kullanımında bilinçli davranış geliştirilmesi ve teknoloji bağımlılığından korunma yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca teknolojinin faydalı yönlerinden yararlanırken bağımlılık riskinin nasıl azaltılabileceği konusunda örnek uygulamalar paylaşıldı.

Programın sonunda katılımcıların soruları yanıtlanırken, teknoloji bağımlılığıyla mücadelede bireysel farkındalığın artırılmasının önemi vurgulandı. Eğitim sayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin konuya ilişkin bilgi düzeyinin artırılması ve toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi hedeflendi.

Ayrıca bağımlılıkla mücadele kapsamında benzer eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı