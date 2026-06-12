Yeşilay İzmir Şube Başkanı Yahşi'den 'bağımlılık' vurgusu: 'Hiçbir çocuk vatan toprağından kopmasın'

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü ve Yeşilay İzmir Şube Başkanı Dr. Ömer Yahşi, '2026 Bağımsızlık Yılı' kapsamında kent genelindeki gazetecilerle bir araya gelerek, bağımlılıkla mücadeleye ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Bir gencin kaybının, vatan toprağından kaybedilmiş bir karış toprakla aynı seviyede olduğunu söyleyen Yahşi, "Hiçbir çocuğumuz kaybolmasın, vatan toprağımızdan bir karış kopmasın diye hep birlikte çalışmaya gayret edeceğiz" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü ve Yeşilay İzmir Şube Başkanı Dr. Ömer Yahşi, '2026 Bağımsızlık Yılı' kapsamında kent genelindeki gazetecilerle bir araya geldi. Balçova'daki bir otelde düzenlenen etkinlikte Yahşi, ilk olarak bağımlılıkla mücadeleye ilişkin sunum gerçekleştirdi. Ardından çeşitli açıklamalarda bulunan Yahşi, "2026 yılı Yeşilay'ın başlatmış olduğu bağımsızlık yılıdır. 14 Haziran'da 81 ilde Yeşilay'ın yapmış olduğu bisiklet turu var. Biz de 14 Haziran'da Konak Meydanı'nda öğrencilerimizle birlikte Türkiye maçını izleyeceğiz. Sonrasında Kordon'da, sağlıklı yaşam bilinci kapsamında 81 ilde yapılacak olan bisiklet sürme programını gerçekleştireceğiz. Tüm İzmir halkını bu programa davet ediyoruz. Çünkü sağlıklı yaşamla ilgili bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor. 18 Haziran'da Gündoğdu Meydanı'nda yapacağımız, 125 bin öğrencimizin, 207 okulumuzun katıldığı ve genel merkezimizin ilk defa İzmir'de uyguladığı bir program hayata geçireceğiz. Bağımsızlıkla, sağlıklı yaşamla, çocukların iradelerine hakim olmayla, doğaya, toprağa, bahçeye, sokağa, caddeye çıkmayla ilgili çok güzel bir proje olacak. Projede yarışmalar, meslek liselerimizin sunumları, liselerimizin ve üniversitelerimizin öğrencilerinin sunacağı sahne gösterileri, halk oyunları, danslar, kitap okuma kulüplerinin yapacağı etkinlikler yer alacak. 2026 Bağımsızlık Yılı'nda çocuklarımızın endüstrinin eline düşmemesi ve bağımlılıkla boğuşmaması, bağımsız, özgür, iradesine hakim, geleceğini kurgulayan, kariyerinin peşinde koşan, ailesiyle mutlu olan bir nesil yetiştirmek için bütün öğrencilerimizi buraya davet ediyoruz" diye konuştu.

Bir gencin kaybının, vatan toprağında kaybedilmiş bir karış toprakla aynı olduğunu belirten Yahşi, "Hiçbir çocuğumuz kaybolmasın, vatan toprağımızdan bir karış kopmasın diye hep birlikte çalışmaya gayret edeceğiz" açıklamalarına yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı