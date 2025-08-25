Yeşilay Bursa, Bağımsızlık Seferberliği Kapsamında Eczaneleri Ziyaret Etti

Yeşilay Bursa Şube Başkanı Suat Arvas, 'Bağımsızlık Seferberliği' çerçevesinde eczaneleri ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele çalışmalarını tanıttı. Eczacılara teşekkür eden Arvas, tanıtım materyalleriyle toplum sağlığını koruma amacıyla geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Yeşilay Bursa Şube Başkanı Suat Arvas, Türkiye genelinde başlatılan 'Bağımsızlık Seferberliği' çerçevesinde Bursa'da yüzlerce eczaneyi ziyaret ettiklerini belirtti.

Yeşilay Bursa olarak bağımlılıkla mücadele çalışmalarımızı her alanda sürdürdüklerini belirten Arvas, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu çerçevede eczanelerimizi ziyaret ederek hem Yeşilay'ın faaliyetleri hem de Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hizmetlerimiz hakkında bilgiler verdik. Ziyaretlerimiz sırasında tanıtıcı broşürlerimizi bırakarak eczanelerimizi birer Yeşilay elçisi yaptık. Toplum sağlığının korunmasında çok önemli bir role sahip olan değerli eczacılarımıza, bizleri güler yüzle karşılayıp destek verdikleri için teşekkür ediyoruz."

Bağımlılıklarla mücadelede sadece okullar ve kurumlar değil, toplumun her kesimiyle bir araya geldiklerini belirten Arvas, "Eczanelerimize astığımız bilgilendirici afişler ve verdiğimiz materyallerle bağımlılıkla mücadele mesajımızı daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Sağlıklı, bağımsız ve güçlü yarınlar için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

