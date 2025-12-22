'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' yarışmasına en çok başvuru yapan kent Afyon oldu

Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas, "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasında Türkiye genelinde en çok başvuru yapılan ikinci ilin Afyonkarahisar olduğunu ifade etti.

Kavas, Yeşilay Genel Merkez, Şube, YEDAM ve REHAB personelleri ile Yeşilay Yönetimi, Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'nde "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasında Türkiye genelinde en çok başvuru yapılan ikinci il olması münasebetiyle ödül aldı. Yeşilay Genel Merkez tarafından takdim edilen ödül, Afyonkarahisar'da yürütülen özverili çalışmaların ve güçlü iş birliğinin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Kavas elde edilen başarının; eğitim camiası, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin ortak gayretinin bir sonucu olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR