Yeşil Vatan İçin Köklü Proje: 'Benim Okulum Geleceğe Çare'

Orman yangınlarına karşı Yeşil Vatan'ı korumak amacıyla başlatılan proje kapsamında düzenlenen programda orman işletme personeli öğretmenleri ve öğrenciler Gölyaka Kültür Parkta buluştu.

Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Köklerinden Geleceğe Nefes" İş birliği Protokolü ile 2025-2026 eğitim öğretim döneminde uygulanacak "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi kapsamında Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğünde öğrencilerle buluşma etkinliği yapıldı. Orman yangınlarına karşı Yeşil Vatan'ı korumak amacıyla başlatılan proje kapsamında düzenlenen programda İşletme Müdürü Hülya Birtürk, Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Bağ, İşletme Müdürlüğü personeli, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla Gölyaka Kültür Parkında gerçekleşti. İşletme Müdürü Hülya Birtürk orman yangınlarının önlenmesi, yangınlar ile mücadele ve yangın sonrası ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Program, açılış konuşmalarının ardından işletme müdürlüğü teknik personeli tarafından yangınların önlenmesi ve sonrasında yapılan çalışmaların anlatılması ve öğrenciler tarafından Gölyaka Kültür Parkta çöp toplama etkinliği ile sona erdi.