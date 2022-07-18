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Yeşil, madencinin bayramını kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yeşil, madencinin bayramını kutladı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Karadon Şube Yönetimi, Gelik İşletmesi'nde madencinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Karadon Şube Yönetimi, Gelik İşletmesi'nde madencinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ve şube yöneticileri ile birlikte Gelik İşletmesi'nde Kurban Bayramı öncesi maden işçisiyle bayramlaşmıştı. Genel Başkan Yeşil ve şube yöneticileri, bayramlaşamadıkları maden işçileriyle Kurban Bayramı sonrasında ki ilk mesaide bayramlaştı.

Genel Başkan Yeşil, işçilere kazasız belasız çalışmalar dileyerek bayramlarını kutladı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Karataş Gelik Maden Yerel Haberler

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