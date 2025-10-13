Haberler

Yerlikaya da akıma uydu, dev bardakla poz verdi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rize'deki çay bardağı akımına uyarak devasa çay bardağı elindeymiş gibi poz verdi.

Rize Merkez Çay Çarşısı'ndaki 29 metrelik çay bardağı şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Sosyal medyada uzaktan fotoğraf çekerek çay bardağı elindeymiş gibi poz verenlerden dev çay bardağını sırtında taşıyormuş gibi resim çekenlere kadar ilginç karelerin yakalandığı, içerisinde çeşitli alanların bulunduğu çay bardağı şeklindeki bina bir poz alanına dönüşmüş durumda. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bu akıma ayak uydurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu Rize'de geçirdiği programda kendisine eşlik eden Bakan Yerlikaya, dev çay bardağını elinde tutuyormuş gibi poz vererek fotoğraf çekildi. O görüntüyü sosyal medyada paylaşan Yerlikaya paylaşımında 'Çay bardağı elimde, tebessüm gönlümde' ifadelerine yer verdi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
