Yerli Malı Haftası'nın önemi öğrencilere anlatıldı

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce Yerli Malı Haftası kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik bir eğitim programı düzenlendi.

Program, İl Müdürlüğü Kütahya Yolu Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Alanında uzman personel tarafından, Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu'ndan gelen 3'üncü sınıf öğrencilerine eğitim verildi. Yerli malı kullanmanın önemi, tutumlu olmanın yalnızca para biriktirmekten ibaret olmadığı; ülke kaynaklarını israf etmeden, bilinçli şekilde kullanmanın gerekliliği öğrencilere anlatıldı. Türkiye'de üretilen ve yurt dışına ihraç edilen özellikle tarım ürünleri ile bu ürünlerin yetiştirildiği bölgeler hakkında bilgiler de paylaşıldı. 'Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık' sloganı doğrultusunda; alışveriş yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği, güvenilir gıdanın ne olduğu ve gıda israfının nasıl önlenebileceği konularında öğrencilerin soruları yanıtlandı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğin, öğrencilerin bilinçli tüketim ve yerli üretim konusunda farkındalık kazanmasına katkı sağladığı belirtildi. - ESKİŞEHİR