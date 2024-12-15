Yerli Malı Haftası'nda Öğrenciler Askeri Fabrikayı Ziyaret Etti

Yerli Malı Haftası kapsamında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nü ziyaret eden öğrenciler, yetkililerden bilgi alarak ürünleri inceledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan sabit ve döner kanatlı hava araçlarının fabrika seviyesi bakımları, onarımları, yenileştirmeleri, modifikasyonları ve modernizasyonları ile ilgili faaliyetler başarılı bir şekilde yürütülen Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nü "Savunma Sanayinde Yerli ve Milli Ürünlerimiz" etkinliği kapsamında 4 okuldan 100'e yakın öğrenci ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi'nin (ASFAT) geliştirdiği ürünler hakkında bilgi verilerek tanıtım filmi izletildi. Sunum sonrası Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, öğrencilere konser verdi. Öğrenciler ve öğretmenler daha sonra fabrikadaki bakım ve onarımları yakından inceleyerek bilgi aldı.

ASFAT İş Geliştirme Başuzmanı Yıldırım Arslan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Arslan, fabrikanın asıl amaçlarından birinin TSK'nin envanterinde bulunan sistemlerin bakım, onarım ve yenileştirme işlemleri olduğunu vurguladı. Arslan, Milli Savunma Bakanlığı olarak ürünlerde yerli katkıyı en üst seviyeye çıkarmak bizim asıl hedeflerinin olduğunu ve bu hedef doğrultusunda çalıştıklarını söyledi.

"Teknolojinin en üst seviyede kullanıldığı bir alanda daha yerli ve milli olarak gelişmek zorundayız"

ASFAT'ın yaptığı ürünlerde özellikle ihracat ağırlıklı çalıştıklarını bildiren Arslan, "Dünyanın çeşitli ülkelerine yerli ve milli ürünlerimizin ihracatının yapılmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bizim çocukluğumuzda Yerli Malı Haftası'nda okullarımıza elma, portakal götürürdük. Çünkü onlar bizim ürünlerimizdi. Onların yine olması gerekiyor ama çağımızın gereği artık savunma sanayii gibi teknolojinin en üst seviyede kullanıldığı bir alanda daha yerli ve milli olarak gelişmek zorundayız. Coğrafyamıza baktığımızda da bu bizim için bir zorunluluk" dedi.

Bu etkinliğin Yerli Malı Haftası'nda yapılmasının önemine dikkat çeken Arslan şu ifadeleri kullandı:

"Bunu sadece anlatmak bir yere kadar etkili olabilir ama çocuklarımızı burada Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğümüze bağlı bir fabrikamıza aldık ve buradaki hava platformlarına, uçaklara, helikopterlere dokunarak bunun ne anlama geldiğini daha iyi anlattığımızı düşünüyoruz."

"Türkiye'mizin yerli ve milli savunma araçlarını görünce duygulandım"

Fabrikayı gezen öğrencilerden Ahmet Kadir Becer, "Özellikle Türkiye'mizin yerli ve milli savunma araçlarını görünce duygulandım ve ileride de bunların bir parçası olmak için çabalamak beni mutlu ediyor. İnşallah ben de bunların bir parçası olurum" diye konuştu.

Meslek seçiminde bu gezinin etkili olacağını aktaran Becer, "Benim meslek seçimimde bu gezi etkili olacak. Türkiye'mizin böyle bir yere sahip olması gerçekten gurur verici bir şey. Umarım ileride de daha büyük başarılara atar fabrikamız" dedi.

Toygar Yıldız da çalışanların neler yaptıklarını anlattıklarını söyleyerek, "Yerli ürünlerimizi tanıttılar. Bu duyguları yaşamak benim için çok büyük güzellikti" şeklinde konuştu.

Gelecekte meslek olarak elektronik mühendisi olmak istediğini belirten Yıldız, "Bu ürünler dikkatimi çekiyordu zaten ürünlere bakarak gelecekte neler yapabileceğimi öğreniyorum. Mühendislerimizin yaptığı ürünlerin anıları bende kalacak ve daha iyilerini yapmak için çalışacağım. Ülkem için katkı sağlayarak umut vermek isterdim. Atamı ve milletimi gururlandırmak isterdim" dedi.

Fabrikanın bakım onarım kısmını ziyaret eden öğrencilere MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy ile ASFAT Genel Müdürü Behcet Karataş tarafından teşekkür belgesi verildi. Etkinlik, hediye takdimi ve 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü önünde fotoğraf çektirilmesiyle son buldu. - ANKARA