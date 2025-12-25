Haberler

Yerli Malı Haftası'nda çiğ köfteye büyük ilgi

Güncelleme:
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, Adıyaman'ın yöresel lezzeti çiğ köfte, öğrenci ve velilerden yoğun ilgi gördü. Etkinlikte yerli ürünlerin önemi vurgulandı.

Yerli Malı Haftası dolayısıyla Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen etkinlikte Adıyaman'ın yöresel lezzeti çiğ köfte, öğrenci ve velilerden yoğun ilgi gördü.

İlçeye bağlı Aydınlar Beldesi İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen programda, öğrenciler yerli ürünlerin önemini öğrenirken aynı zamanda kültürel değerlerle de buluştu. Öğretmenlerin rehberliğinde hazırlanan etkinlikte, Adıyaman mutfağının simgelerinden çiğ köfte tanıtıldı ve ikram edildi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, çiğ köftenin yapımında kullanılan yerli ürünler hakkında bilgi alırken, paylaşma ve tutumlu olma bilincinin önemine dikkat çekildi. Velilerin de katkı sunduğu program renkli görüntülere sahne oldu.

Öğretmen Zehra Çelik, Yerli Malı Haftası'nın amacının çocuklara yerli üretimin ve yerli ürün kullanmanın önemini küçük yaşta kazandırmak olduğunu vurgulandı. Çelik, "Bu tür etkinliklerle hem öğrencilerimizin sosyal gelişimine katkı sağlıyor hem de kültürel değerlerimizi yaşatıyoruz" dedi.

Aydınlar Beldesi İlkokulu'nda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliği, öğrencilerin yüzündeki mutluluk ve yoğun katılımla tamamlandı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
