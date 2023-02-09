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Yerle bir olan Hatay'a tırlar ile adeta yardım yağıyor

Yerel Haberler

Yerle bir olan Hatay'a tırlar ile adeta yardım yağıyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremim en fazla etkilediği kentlerin başında gelen Hatay'da umutla çaresizlik bir arada yaşanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremim en fazla etkilediği kentlerin başında gelen Hatay'da umutla çaresizlik bir arada yaşanıyor. Depremzedeler için ülkenin çeşitli yerlerinden tırlar ile adeta yardım yağıyor.

Yüzlerce binanın yerle bir olduğu, binlerce binanın da hasar gördüğü Hatay, depremin 4'ncü gününde ülkenin dört bir yanından gönderilen yardım tırları, jeneratör ve iş makinaları ile depremzedelere umut oluyor.

Çaresizliğin en üst seviyede yaşandığı Hatay'da kurtarma ve yardım dağıtım çalışmaları devam ediyor. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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