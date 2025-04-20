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Yerköy'de Şüpheli Otomobilde Tabanca ve Balta Ele Geçirildi

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Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrolü sırasında bir otomobilde tabanca, balta ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

Şüpheli otomobilde tabanca ve balta ele geçirildi

YOZGAT - Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından istihbarat alınarak incelenen otomobilde tabanca ve balta ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Yerköy ilçesinde yapılan yol kontrolünde araçta ve araç içerisinde bulunan S.E, M.İ., H.K., E.K. ve A.A. isimli şüphelilerin iki ayrı adresinde yapılan aramada 2 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet fişek, 1 balta ve 3 adet bıçak ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORHAN EKİNCİ - Yerel
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