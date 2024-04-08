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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde okullardaki dolaplarda oy zarfları bulundu

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31 Mart yerel seçimleri sonrasında Yozgat'ın Yerköy ilçesinde iki okulda dolaplar içerisinde oy zarfları ve yırtılmış oy pusulaları bulundu. Savcılık infiale yol açan olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 31 Mart seçimlerinde AK Parti adayı Fatih Arslan'ın 4 bin 182 oy alarak seçimi kazandığı açıklandı. MHP adayı Oğuzhan Oğuz 4 bin 102, CHP adayı İlhan Yılmaz da 3 bin 930 oy aldı. Seçimi kazanan AK Partili Arslan mazbatasını alarak göreve başladı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde okullardaki dolaplarda oy zarfları bulundu

OKULDAKİ DOLAPLARDA YIRTILMIŞ OY PUSULALARI BULUNDU

Yerköy Atatürk İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulunda dün akşam dolaplara gizlenmiş mühürlü zarflar ve yırtılmış oy pusulalarının bulunduğu bildirilmesi üzerine savcılık harekete geçti. Emniyet okulda arama yaparken, sandık görevlileri ve parti temsilcileri de olay mahalline çağrıldı. Zarflar ve oy pusulaları tutanak altına alınıp, adliyeye getirildi.

CHP'Lİ YETKİLİLER SAVCIYLA GÖRÜŞTÜ

Olayın duyulması üzerine CHP ilçe teşkilatı üyeleri adliye önünde toplandı. CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Yerköy'e giderek savcı ile görüştü.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: ANKA / Yerel

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