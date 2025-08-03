Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Sakarya'da Başladı

Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Sakarya'da Başladı
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AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen ve üç gün sürecek olan Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Sakarya'da başladı. Toplantıda şehirlerin yaşanabilirliğinin artırılması ve yerel hizmet kalitesinin yükseltilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuluyor.

Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı, Sakarya'da başladı, toplantıya AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım da katıldı.

Üç gün sürecek eğitim programının ilk gününde, şehirlerin daha yaşanabilir hale getirilmesi ve yerel hizmet kalitesinin artırılması amacıyla kapsamlı fikir alışverişlerinde bulunuldu. Toplantıya katılan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, programın verimli geçtiğini belirterek, "Şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirmek, yerel hizmetlerde kaliteyi yükseltmek adına verimli bir fikir alışverişi gerçekleştirdik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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