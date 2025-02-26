Yerel Basına Destek İçin Protokol İmzalandı

Basın İlan Kurumu Antalya Bölge Müdürlüğü ile Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında Resmi İlan ve Reklamların Kurum aracılığı ile Yerel basın kuruluşlarında yayınlanması hakkında iş birliği protokolü gerçekleştirildi.

İmzalanan protokol ile Basın İlan Kurumu Antalya Bölge Müdürlüğü ile Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları'nın mevzuatla belirlenen yükümlülüklerin yanı sıra; teknolojik gelişmeler doğrultusunda bağlı kuruluşların genel kurul ilanları ve özel statüdeki ilanları başta olmak üzere, resmi ilan ve reklamların yayınının Basın İlan Kurumu aracılığı ile gerçekleştirilmesi ve aynı zamanda yerel basın kuruluşlarının desteklenmesine katkı sağlamak amaçlandı.

Yerel basının gelişimine katkı

AESOB binasında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanı Adlıhan Dere, önemli bir protokole imza atmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bu protokol, yerel basının gelişmesine katkı sağlamak adına büyük bir adımdır. Yerel basının desteklenmesi, toplumumuza doğru ve güvenilir bilgilerin ulaşmasını sağlamak açısından kritik bir önem taşımaktadır. Bu protokolle, Antalya'daki esnaf ve sanatkarlar odalarının resmi ilan ve reklamlarının, yerel basın kuruluşları aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda yerel medya sektörünü güçlendirerek, yerel başının gelişmesine katkıda bulunmak bizler için büyük bir sorumluluktur. Bu vesileyle, Basın İlan Kurumu'na teşekkür ediyor, işbirliğimizin uzun yıllar boyunca devam etmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Başkan Adlıhan Dere'nin ardından konuşan Basın İlan Kurumu Antalya Bölge Müdürü İdris Cirit ise, "Kurumumuz resmi ilanlar ile kamu kurum kuruluşlarına ait reklamların, gazete, dergi ve internet haber sitelerinde yayınlanmasına aracılık ekmekte, aynı zamanda yazılı ve dijital mecrayı birlikte yürütebilen, gerçek anlamda gazetecilik yapan, okura ulaşan yayınlara desteğini her zaman sürdürmektedir. Bu bağlamda Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde görevlerinin gerekliliklerinin bilincinde olarak doğru haberi halka ulaştırmada çok önemli bir görev üstlenen yerel basınımıza ilan ve reklam olarak desteklenmesi konusunda mutabık kalındı. Resmi ilanların yanı sıra özellikle resmi statüdeki reklamların Kurumumuz aracılığı ile yerel basında yayınlanması ile ilgili bir protokol haline getirerek imza altına aldık. Yerel Basınımıza desteğini esirgemeyen Kıymetli Başkanımız Adlıhan Dere başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Protokol imzalandı

Yapılan konuşmanın ardından Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Basın İlan Kurumu Antalya Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. - ANTALYA